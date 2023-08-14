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Пьяный житель Сибири повис на балконе и упал с высоты 4-го этажа на глазах у детей

В Красноярском крае мужчина сорвался с балкона и попал на видео

В Красноярском крае мужчина остался жив, сорвавшись с балкона на глазах у детей. Видео с моментом его падения появилось в сообществе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 12 августа в Кодинске Кежемского района.

Местный житель, который, по имеющимся данным, был пьян, пытался залезть на балкон при помощи своих знакомых. Он находился с наружной стороны дома и из последних сил цеплялся за протянутые руки, упершись ногами в стену.

Однако за несколько минут, которые мужчина провел в таком положении, никто не смог подстраховать его снизу, и пострадавший сорвался. Перед подъездом, судя по записи, в тот момент находились дети, которые следили за происходящим.

Как сообщает портал «Дела», мужчина остался жив и был госпитализирован. Тяжесть его травм неизвестна.

Полиция уже начала проверку.

Ранее на Урале мужчина поссорился с девушкой и выкинул с 4-го этажа ее котенка.

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