Россиянин притворялся немым перед полицейскими, спрятав во рту пакетик с наркотиком

В Красноярском крае к лишению свободы приговорили местного жителя, пытавшегося проглотить пакет с наркотиками на глазах у полицейских. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.

Инцидент произошел в марте в Канске. В вечернее время 28-летний местный житель отправился за закладкой. Он нашел заказанный наркотик в установленном месте, забрал два пакетика вещества и поспешил на автобусную остановку, чтобы вернуться домой.

Мужчина заметил перед собой в некотором отдалении патрульный наряд ППС. Тогда он решил перебежать на другую сторону дороги, но из-за ограждения, идущего вдоль нее, не смог сойти с пути. После неудавшейся попытки скрыться наркопотребитель поместил наркотики в рот и вернулся обратно. Он собирался проглотить пакетики, но не сумел, при этом его странные передвижения заметили стражи порядка. Они остановили пешехода и задали ему несколько вопросов, на которые тот ответить не мог и лишь кивал головой, однако вскоре почувствовал дискомфорт во рту и выплюнул содержимое прямо перед полицейскими.

Молодой человек признался в содеянном на месте, а затем был обвинен в незаконном приобретении наркотических средств. Обвиняемый уже имел судимость и не отбытые наказания, которые суд назначил ему в 2023 году за совершение грабежа и повторного вождения в нетрезвом виде.

В итоге подсудимого лишили свободы на 5 лет и отправили его в исправительную колонию строгого режима. Также ему запретили управлять транспортными средствами еще в течение 3 лет.

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