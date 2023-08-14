Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин притворялся немым перед полицейскими, спрятав во рту пакетик с наркотиком

В Канске осудили жителя, который притворялся немым с пакетом наркотиков во рту

close
100%
Shutterstoke

В Красноярском крае к лишению свободы приговорили местного жителя, пытавшегося проглотить пакет с наркотиками на глазах у полицейских. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.

Инцидент произошел в марте в Канске. В вечернее время 28-летний местный житель отправился за закладкой. Он нашел заказанный наркотик в установленном месте, забрал два пакетика вещества и поспешил на автобусную остановку, чтобы вернуться домой.

Мужчина заметил перед собой в некотором отдалении патрульный наряд ППС. Тогда он решил перебежать на другую сторону дороги, но из-за ограждения, идущего вдоль нее, не смог сойти с пути. После неудавшейся попытки скрыться наркопотребитель поместил наркотики в рот и вернулся обратно. Он собирался проглотить пакетики, но не сумел, при этом его странные передвижения заметили стражи порядка. Они остановили пешехода и задали ему несколько вопросов, на которые тот ответить не мог и лишь кивал головой, однако вскоре почувствовал дискомфорт во рту и выплюнул содержимое прямо перед полицейскими.

Молодой человек признался в содеянном на месте, а затем был обвинен в незаконном приобретении наркотических средств. Обвиняемый уже имел судимость и не отбытые наказания, которые суд назначил ему в 2023 году за совершение грабежа и повторного вождения в нетрезвом виде.

В итоге подсудимого лишили свободы на 5 лет и отправили его в исправительную колонию строгого режима. Также ему запретили управлять транспортными средствами еще в течение 3 лет.

Ранее иностранцев задержали в Тверской области за 50 закладок с метадоном, оставленных в городе за несколько часов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях