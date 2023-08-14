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После взрывов в Одессе произошло несколько пожаров

Мэр Одессы сообщил, что после взрывов в городе произошли пожары

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Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе после взрывов произошло несколько пожаров. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети.

«Вспыхнуло несколько пожаров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Одессе в четвертый раз за ночь.

До этого СМИ Украины сообщили о новых взрывах, произошедших в Одессе. С 1:29 по 2:17 местного времени (совпадает с московским) в городе произошло не менее пяти новых взрывов.

При этом украинские СМИ и Telegram-каналы уже сообщали о взрывах в городе в ночь на понедельник.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

12 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works, что Украина может лишиться Одессы из-за неспособности вооруженных сил страны продолжать военные действия в полном объеме. По его мнению, с каждым днем «значительно снижаются» шансы на то, что Украина удержит контроль над этим городом.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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