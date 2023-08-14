Почти две тысячи домов в зоне подтоплений в Приморье остаются без света

Из-за паводка отсутствует электричество в 1821 многоквартирном и частном доме в Уссурийском городском округе, Надеждинском районе и Октябрьском округе Приморского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Главное управление МЧС России по региону.

«В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях без электроснабжения остаются 91 многоквартирный и 1730 частных домов. В готовности бригады энергетиков, которые приступят к работам после освобождения трансформаторных подстанций от воды», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, в реке Раздольной, которая протекает во всех трех муниципалитетах, идет спад уровня воды.

14 августа ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщало об эвакуации больше 2,5 тысячи человек из подтопленных домовладений. Также в ведомстве добавляли, что в 12 пунктах временного размещения на территории региона находятся 448 человек, среди которых 114 детей.

Накануне глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу ведомства в Приморье для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун».

До этого правительство Приморского края заявляло о 612 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка людях.

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