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Россия и Белоруссия создадут совместный самолет

Москва и Минск прорабатывают детали создания совместного самолета

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Создание и производство белорусско-российского пассажирского самолета находится на стадии межправительственного согласования. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил главный инженер барановичского предприятия «558-й авиационный ремонтный завод» Андрей Тучин.

«В этом году начата проработка вопроса, сейчас он находится на стадии согласования межправительственного... Наше предприятие прорабатывает с нашим российским партнером все технические моменты, варианты сотрудничества», — сказал Тучин.

Он отметил, что как только будет принято решение о финансировании проекта — работа пойдет более быстрым темпом.

Ранее стало известно, что Объединенная авиационная корпорация (ОАК) планирует до 2026 года выпустить 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet. Заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский рассказал о комплексной программе развития гражданской авиации, первый этап которой охватывает 2023-2025 годы.

Ранее Минпромторг РФ рассказал, когда состоится первый полет самолета Sukhoi Superjet New.

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