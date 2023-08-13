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Мужчина в Киево-Печерской лавре дважды ударил камнем по иконе Иисуса Христа

УПЦ: мужчина ударил по иконе камнем на литургии в Киево-Печерской лавре

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Мужчина попытался разбить икону камнем на службе в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщается в Telegram-канале УПЦ.

Как сообщили в религиозной организации, мужчина вошел в храм преподобного Агапита Печерского во время литургии и дважды ударил камнем по иконе Иисуса Христа. После этого мужчину остановили верующие, а на место происшествия прибыла полиция и следственно-оперативная группа. После провокации монахи написали заявление на задержанного, показания очевидцев были зафиксированы.

Ранее в Киеве полиция запретила передавать хлеб паломникам, заблокированным в лавре.

В 2019 году Православная церковь Украины получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

ПЦУ стала объединительным проектом, к ней присоединились верующие провозглашенной в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой церкви стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.

К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью). С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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