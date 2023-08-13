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В России заявили о возможном подъеме заболеваемости COVID-19

Вирусолог Зверев: подъем заболеваемости COVID-19 может произойти в октябре

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Depositphotos

Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев заявил, что в октябре в России может произойти подъем заболеваемости COVID-19, передает ТАСС.

«Подъем заболеваемости обязательно будет — осенью, потому что коронавирус никуда не делся», — сказал он.

По словам специалиста, COVID-19 остался в человеческой популяции.

Говоря о новой линии омикрон-штамма коронавируса EG.5 («эрис»), он указал, что ее не стоит «особенно бояться». Как отметил Зверев, «Эрис» мало чем отличается от предыдущих вариантов «омикрон»-штамма коронавируса.

11 августа в ВОЗ заявили, что число случаев заболеваний COVID-19 во всем мире выросло на 80% за месяц. Быстрее всего распространяется новый вариант «омикрон»-штамма EG.5.

10 августа Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксированы первые случаи инфицирования новым вариантом коронавируса EG.5. Заболевшие были выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. Всего зафиксировано 17 случаев инфицирования в период с апреля по август 2023.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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