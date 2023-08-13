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В Нью-Йорке зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

NYP: в Нью-Йорке зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 на 55%

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Depositphotos

В Нью-Йорке зафиксировали рост случаев заражения коронавирусом, также случаи участились и в других штатах США, пишет New York Post (NYP).

В публикации говорится, что, согласно данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк от 2 августа, число случаев COVID выросло на 55% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что в среднем по штату регистрируется по 824 случая в день.

Одновременно с этим на 22% увеличились случаи госпитализации зараженных — более 100 пациентов в день.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщает, что по всей стране выявили 8000 госпитализаций за неделю, что на 12% больше, чем на прошлой.

Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Эшви Васан полагает, что учащение случаев заражений связано с понижением иммунитета.

11 августа иммунолог Николай Крючков в эфире НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19 до осени. По его словам, нынешняя вакцина не адаптирована к новым штаммам коронавируса и не поможет избежать заражения, однако убережет от тяжелых последствий.

Ранее иммунолог предупредил об опасности нового варианта коронавируса.

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