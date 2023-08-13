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Глава МЧС направил в Приморье оперативную группу

Глава МЧС Куренков направил оперативную группу в Приморье

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Shutterstock

Глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу ведомства в Приморье для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун». Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы по ликвидации последствий наводнений», — говорится в сообщении.

12 августа правительство Приморского края сообщило о 612 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка людях.

До этого жительница Приморья рассказала об эвакуации родителей из затопленного дома в Уссурийске. На фоне потопа в регионе в водопроводную трубу затянуло двоих детей, их ищут.

Начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин предупредил жителей Приморского края о новых тайфунах в августе.

Ранее почти 20 детей застряли на необитаемом острове в Приморье.

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