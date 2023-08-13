Москвичей предупредили о выпадении четверти месячной нормы осадков

В Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Как говорится в сообщении, дождь, местами сильный, сохранится до утра воскресенья, 13 августа.

В мэрии столицы заявили, что в городе ожидаются порывы ветра до 14 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что потепление до +23…+29°C и прекращение осадков ожидается в Москве со вторника, 15 августа, а пик жары следует ожидать в четверг и пятницу.

До этого сообщалось, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.