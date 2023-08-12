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Стало известно мнение датчан о сожжении Корана

TV2: 51 % датчан осуждают акции по сожжению Корана и требуют их запрета

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Willy Kurniawan/Reuters

Опрос Megafon показал, что 51% датчан осуждают акции по сожжению Корана. Результаты опроса приводит датский телеканал TV2.

Сообщается, что в опросе приняли участие 1008 респондентов, и он был завершен 10 августа. Участников запроса спрашивали, поддерживают ли они запрет таких акций. Против запрета проголосовали 39% участников, не определились с позицией 10%.

При этом опрос также показал, что подавляющее большинство — 84% опрошенных — считают, что «важно жить в обществе со свободой слова для всех, включая тех, кто придерживается неприятных и крайних взглядов».

Поводом для опроса стала законодательная инициатива правительства Дании о запрете акций по сжиганию религиозных символов.

Ранее в полиции Швеции заявили о росте террористической угрозы из-за сожжений Корана.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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