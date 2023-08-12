На Украине раскрыли крупную коррупционную схему закупок для ЗАЭС на 566 млн гривен

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа рассказал, что закупленные украинским «Энергоатомом» для снабжения Запорожской АЭС товары не дошли до станции. Фрагмент заявления Карчаа опубликован телеканалом «Звезда».

При этом депутат Рады Украины Ярослав Железняк рассказал в своем Telegram-канале о тендерах «Энергоатома» на закупку обуви, а также питьевой воды в объеме 45 т, свиных туш и одежды для сотрудников станции, общая стоимость которых составила свыше 10 млн гривен. При этом закупочные цены при реализации тендеров были в 2-2,5 раза выше рыночных.

«Согласно данным Prozorro на Запорожскую АЭС уже после начала полномасштабной войны было объявлено тендеров на 566 млн грн», — сообщил Железняк.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк обличил организаторов тендера по закупке обуви для сотрудников подконтрольной РФ ЗАЭС в коррупции на 3 млн гривен.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».