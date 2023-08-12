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Нацгвардия Нигера обвинила военнослужащих Франции в гибели пяти своих солдат

ActuNiger: Нигер обвинил французских военных в ликвидации пяти солдат нацгвардии

По меньшей мере пятеро бойцов национальной гвардии Нигера убиты, еще четверо пострадали после атаки французских военных на нацгвардию страны. Об этом сообщает новостной портал ActuNiger, опираясь на данные командования нигерской нацгвардии.

«Предварительные потери составляют пять убитых солдат и четверо раненых», — указывается в материале.

Согласно информации портала, все они погребены в столице государства — Ниамее. Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы, двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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