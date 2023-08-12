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Мали аннулировала лицензию французской авиакомпании

Власти Мали аннулировали лицензию Air France на полеты в стране

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Shutterstock

Национальное агентство гражданской авиации Мали аннулировало лицензию Air France на осуществление полетов между Парижем и столицей страны Бамако. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что лицензия авиакомпании была отозвана из-за того, что она решила продлить приостановку авиасообщения с Мали без предварительного уведомления, тем самым причинила неудобства пассажирам. Отмечается, что отмена разрешения на полеты может продлиться до октября.

До этого стало известно, что французская авиакомпания Air France объявила о приостановке авиасообщения с Буркина-Фасо и Мали.

Представитель компании отметил, что остальные рейсы из аэропортов африканских стран южнее Сахары будут занимать больше времени после закрытия Нигером своего воздушного пространства.

Причиной приостановки авиасообщения стала поддержка Буркина-Фасо и Мали мятежников в Нигере. До этого стало известно, что страны направляют официальные делегации, чтобы «засвидетельствовать солидарность с братским народом».

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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