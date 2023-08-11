Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В столице Нигера сотни жителей собрались на молитву

РИА Новости: сотни жителей столицы Нигера пришли на пятничную молитву и проповедь

В столице Нигера Ниамее сотни жителей пришли на пятничную молитву и проповедь во имя мира в мечети имени Каддафи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, там также были замечены люди с флагами РФ.

До этого глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что условия содержания под стражей удерживаемого в замке мятежниками президента Нигера Мохамеда Базума вызывают у него беспокойство и могут представлять из себя «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение в нарушение международных прав человека».

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

Все новости на тему:
Переворот в Нигере
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях