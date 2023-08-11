В столице Нигера сотни жителей собрались на молитву

В столице Нигера Ниамее сотни жителей пришли на пятничную молитву и проповедь во имя мира в мечети имени Каддафи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, там также были замечены люди с флагами РФ.

До этого глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что условия содержания под стражей удерживаемого в замке мятежниками президента Нигера Мохамеда Базума вызывают у него беспокойство и могут представлять из себя «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение в нарушение международных прав человека».

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.