В Москве раскрыли группировку, незаконно оформлявшую украинцам гражданство РФ

Правоохранители в Москве раскрыли группировку, которая регистрировала украинцев в ДНР, помогая им в упрощенном порядке получить российское гражданство. Об этом заявила старший помощник руководителя московского управления Следственного комитета Юлия Иванова, передает РИА Новости.

«Пресечена деятельность участников организованной преступной группы, которые обвиняются в совершении многочисленных тяжких преступлений, направленных на организацию незаконной миграции граждан Украины на территорию России. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> «организация незаконной миграции», — сказала Иванова.

В ведомстве уточнили, что преступники действовали через связи с должностными лицами, которые занимаются предоставлением гражданства.

Отмечается, что члены группировки изготавливали документы или вносили в них ложные сведения о регистрации на территории Донецкой народной республики до ее вхождения в состав РФ. Таким образом граждане Украины могли в упрощенном формате получить российские паспорта.

В июне МВД РФ начало принимать заявления лиц с двойным гражданством об отказе от паспорта Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.