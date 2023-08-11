Турист, ослепший в 18 лет на Майорке от ядовитой краски, получит более €150 тысяч

Британец, который потерял зрение в ночном клубе, получит крупную компенсацию спустя 5 лет. Об этом рассказывает Daily Mail.

В июле 2018 года 18-летний турист из Великобритании отдыхал на Майорке. На ночной вечеринке в клубе в городе Магалуф ему в лицо прилетел «пакет с ультрафиолетовой краской». Позже выяснилось, что причиной слепоты стала жидкость из краскопульта, который был установлен на сцене.

Многочисленные операции не смогли спасти зрение молодого человека. Семья вернулась из Испании в Шотландию. Местный хирург, по словам матери пострадавшего, заявил, что никогда не видел ничего подобного.

Вскоре полиция начала расследование, но клуб выплатил пострадавшему компенсацию только через 5 лет после произошедшего.

Сначала пострадавший требовал €1 млн, но не смог доказать, что травма сильно повлияла на его жизнь. Ответчик же был согласен выплатить €2 600, то есть менее 300 тыс. руб., и оспаривал факт того, что юноша действительно ослеп из-за краски. Но недавно суд Майорки обязал клуб выплатить компенсацию в размере €150 тыс. Остальная часть от положенного потерпевшему уже выплачена.

В настоящее время, как уточняется, юноша учится на втором курсе университета по специальности «бизнес».

Ранее на Майорке официант ранил ножом туриста из-за спора о счете.