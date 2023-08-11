В Херсонской области раскрыли, сколько будут восстанавливать Чонгарский мост

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала «Россия 24», что на ремонт Чонгарского моста после обстрела потребуется один или два месяца.

«Примерные сроки восстановления (Чонгарского моста. – «Газета.Ru») – не менее месяца. А то и двух месяцев работы будут продолжаться», — отметил глава региона.

До этого глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин в своем Telegram-канале заявил, что ориентировочные сроки восстановления Чонгарского моста в Крыму составят от 7 до 10 дней. По его словам, сроки могут скорректироваться из-за ракетной опасности, в случае нее работы на мосту прекращаются. Глава ассоциации отметил, что на сегодняшний день ремонт идет в штатном режиме, требуется замена части пролетных строений в виде бетонных балок.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.