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Женщина с ножом угрожала двухлетнему сыну отрезать руки и попала на видео

СК проводит проверку после угроз женщины с ножом отрезать руки двухлетнему сыну

Жительница Вязьмы Смоленской области с ножом в руках пригрозила своему двухлетнему сыну отрезать руки и скормить их собакам. Об этом сообщается в группе «Пусть говорят Вязьма» во «ВКонтакте».

Видео, где мать угрожает ребенку ножом, опубликовал ее бывший муж и отец мальчика. По его словам, прокуратура города и Следственный комитет отказали в возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

«Уже идет доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировала ситуацию официальный представитель регионального СКР Наталья Холодкова, передает «Смоленск 2.0».

Ранее в Перми мужчина с ножом попытался затащить детей в кусты.

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