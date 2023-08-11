Женщина с ножом угрожала двухлетнему сыну отрезать руки и попала на видео

Жительница Вязьмы Смоленской области с ножом в руках пригрозила своему двухлетнему сыну отрезать руки и скормить их собакам. Об этом сообщается в группе «Пусть говорят Вязьма» во «ВКонтакте».

Видео, где мать угрожает ребенку ножом, опубликовал ее бывший муж и отец мальчика. По его словам, прокуратура города и Следственный комитет отказали в возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

«Уже идет доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировала ситуацию официальный представитель регионального СКР Наталья Холодкова, передает «Смоленск 2.0».

Ранее в Перми мужчина с ножом попытался затащить детей в кусты.