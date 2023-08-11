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В Пулково задержали африканца с украшениями на более чем два миллиона рублей

В Пулково африканец попытался вывезти из страны украшения на два миллиона рублей

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Северо-Западное таможенное управление

В аэропорту Санкт-Петербурга у гражданина Нигерии обнаружили несколько незадекларированных украшений с бриллиантами и фианитами. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Турист не декларировал какие-либо драгоценности и направился к самолету через «зеленый» коридор. В процессе осмотра инспектор обнаружил у африканца большое количество украшений. Среди них оказались бриллиантовый Иисус и браслет со вставками из ценных камней.

По словам туриста, эти украшения ему подарили родители, о необходимости декларировать аксессуары он не знал.

За контрабанду «стратегически важных товаров и ресурсов» мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Также ему могут назначить штраф в размере до миллиона рублей.

Ранее в Шереметьево мужчина попытался вывезти в Пекин более 8 миллионов рублей.

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