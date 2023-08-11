Власти сообщили о росте числа погибших из-за природных пожаров на Гавайях

Власти округа Мауи заявили, что число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 53 человек, сообщает CNN.

В заявлении властей говорится, что в результате пожара в районе города Лахайна была подтверждена гибель еще 17 человек.

«Таким образом, число погибших достигло 53», — говорится в заявлении властей.

Губернатор штата Джош Грин отметил, что окончательное число жертв может оказаться значительно больше 60.

Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров на Гавайях погибли 36 человек.

До этого сообщалось, что из-за стихийного бедствия сотни местных жителей эвакуировали. В некоторых частях острова Мауи, где вспыхнул пожар, пришлось перекрывать многие дороги. Такие меры властей связаны с тем, что огонь слишком близко подступил к домам.

Некоторые не могут дозвониться до экстренных служб из-за проблем со связью на острове.

Представители посольства России в США заявили о том, что готовы помочь тем гражданам РФ, которые оказались на острове в момент пожаров. Там подчеркнули, что активно следят за ситуацией.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек.