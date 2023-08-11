Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На складе в Одинцово во время пожара пострадал человек

Baza: во время пожара на складе в Одинцово сторож получил травму

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

Во время пожара на складе в Одинцово пострадал местный сторож, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным автора канала, во время пожара мужчина спрыгнул со второго этажа. Предварительно известно, что из-за падения он сломал ребра. Пострадавшего забрала скорая помощь.

Также в сообщении говорится, что площадь пожара составила 2800 квадратных метров. Кроме этого, по всей площади обрушились кровля и перекрытия.

10 августа стало известно, что в подмосковном Одинцове произошел крупный пожар. Позже в МЧС сообщили, что пламя было локализовано на площади 2000 кв. м.

10 августа пламя охватило крышу жилого комплекса Rosa Rossa, расположенного в центре Москвы.

До этого пожар произошел в жилом доме в подмосковном городе Красногорск. В одной из квартир взорвался дезодорант, который несколько часов простоял на солнце.

Ранее в одной из квартир Москвы воспламенился и полностью сгорел электросамокат.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях