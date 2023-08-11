На складе в Одинцово во время пожара пострадал человек

Во время пожара на складе в Одинцово пострадал местный сторож, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным автора канала, во время пожара мужчина спрыгнул со второго этажа. Предварительно известно, что из-за падения он сломал ребра. Пострадавшего забрала скорая помощь.

Также в сообщении говорится, что площадь пожара составила 2800 квадратных метров. Кроме этого, по всей площади обрушились кровля и перекрытия.

10 августа стало известно, что в подмосковном Одинцове произошел крупный пожар. Позже в МЧС сообщили, что пламя было локализовано на площади 2000 кв. м.

10 августа пламя охватило крышу жилого комплекса Rosa Rossa, расположенного в центре Москвы.

До этого пожар произошел в жилом доме в подмосковном городе Красногорск. В одной из квартир взорвался дезодорант, который несколько часов простоял на солнце.

Ранее в одной из квартир Москвы воспламенился и полностью сгорел электросамокат.