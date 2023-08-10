Депутат Бутина объяснила призыв убрать с российского рынка куклы Барби

В России нужно прекратить закупать иностранные игрушки, в том числе куклы Барби, в детские сады, сказала kp.ru депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина.

По ее словам, в первую очередь они нарушают закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Депутат напомнила, что в вышедшем недавно фильме «Барби» доктора играет трансгендер, к тому же корпорация «Барби» выпустила куклу-трансгендер.

«Когда ваш ребенок будет играть с такой куклой, не удивляйтесь, что однажды он скажет, что хочет сменить пол», — заметила она.

По ее мнению, появление таких кукол на прилавках магазинов в России будет проведением экспериментов над детьми.

«И если кукла-трансгендер будет появляться в магазинах, это противоречит закону. Тем более неправильно при наличии собственных производителей игрушек закупать в детсады иностранные», — добавила Бутина.

При этом депутат призналась, что в детстве также мечтала о кукле Барби и испытала «невероятное ощущение счастья», когда ей ее подарили. Однако, по ее мнению, теперь «Барби уже не та». Помимо пропаганды ЛГБТ, эти куклы «провоцируют девочек к нездоровой худобе», уверена она.

«Если вы ее переведете на параметры человеческого тела, ее талия 35 сантиметров — что невозможно анатомически. А здоровый образ жизни — это когда у человека все в гармонии», — отметила депутат.

В конце июля стало известно, что комедия «Барби» Греты Гервиг побила 15-летний рекорд «Темного рыцаря» Кристофера Нолана по выручке за первый понедельник проката в США.

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