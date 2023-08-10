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СК задержал подозреваемого по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

СК: задержан техдиректор фирмы «Пиро-Росс», чей склад горел в Сергиевом Посаде

В качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», на складе которой произошел взрыв в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Сотрудники СК изъяли документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников.

Также в СК сообщили, что допросили сотрудников предприятия из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого был задержан технический директор.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Кроме того, следователи назначили взрывотехническую, физико-химическую, баллистическую, взрывотехнологическую экспертизы с целью установления причин взрыва, а также 60 судебно-медицинских экспертиз.

9 августа на складе с пиротехникой на территории оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв с последующим возгоранием.

10 августа Минздрав Московской области сообщил, что в результате полученных травм при ЧП в больнице остаются 14 человек, всего за помощью обратился 71 пострадавший.

Ранее СК РФ не подтвердил версию с атакой беспилотников на Сергиев Посад.

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Взрыв в Сергиевом Посаде
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