Судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Спасатели продолжают искать этих людей, рассказал собеседник агентства.

Утром 9 августа на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв с последующим возгоранием.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ЧП зафиксировали на складе с пиротехникой. За помощью врачей обратились 56 человек.

К двум часам дня пожар был локализован.

При этом телеканал РЕН публиковал список с 36 пострадавшими, среди них не было ни одного несовершеннолетнего.

Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.