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В Домодедово ликвидировали открытое горение в автосервисе

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в автосервисе в Домодедово

ГУ МЧС России по Московской области сообщило о ликвидации открытого горения в автосервисе в селе Константиново в городе Домодедово, передает ТАСС.

По данным ведомства, пожар был локализован на площадь 1,2 тыс. кв. м. в 04:18, а открытое горение ликвидировано в 05:18. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово горит автосервис на площади одна тыс. кв. м по адресу Объездное шоссе вл. 1, стр. 1.

6 августа Главное управление МЧС России по Московской области сообщало, что рядом с Дмитровом в селе Синьково в Подмосковье произошел пожар на фабрике спортивных товаров «Леко». Позже пресс-служба ведомства отметила, что возгорание локализовали на площади 1,2 тысячи кв. м.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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