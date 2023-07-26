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Во Владимирской области мужчину подозревают в нападении на офис МФО с пистолетом

Во Владимирской области задержали подозреваемого в нападении с пистолетом на офис МФО

Во Владимирской области мужчина ворвался с пистолетом в офис микрофинансовой организации (МФО). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на МВД России.

Россиянин зашел в помещение в кепке и капюшоне. Он приблизился к одной из работниц компании и, угрожая оружием, потребовал деньги. Женщина отдала мужчине деньги, после чего он ушел.

По словам полицейских, они смогли задержать неизвестного. Им оказался 24-летний мужчина, который нигде не работает. Более того, у него есть долги. В микрофинансовой организации он забрал 67 тысяч рублей. Часть из них он потратил на погашение задолженности. Оставшуюся сумму изъяли правоохранители.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый злоумышленник находится под домашним арестом.

Ранее в Дагестане недовольный запретом на курение в ресторане посетитель открыл стрельбу.

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