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В Ленобласти пенсионера подозревают в растлении ребенка

В Ленобласти 77-летнего пенсионера подозревают в растлении девочки

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Жительница Ленинградской области обвинила 77-летнего мужчину в растлении ребенка на территории садоводства. Об этом сообщает издание «ЛенТВ24».

По информации СМИ, 25 июля в полицию Ленобласти обратилась женщина, которая сообщила, что в отношении ее дочери 2015 года рождения сосед по СНТ «СКА» во Всеволожском районе совершил действия сексуального характера. По ее словам, все произошло в период с 2 по 24 июня.

На допросе в полиции подозреваемый свою вину отрицал. Его отпустили под обязательство о явке.

Ранее в Подмосковье дворник попытался изнасиловать 10-летнюю девочку и был задержан.

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