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Яхта с пассажирами получила пробоину от столкновения с затопленным судном в Крыму

Яхта с пассажирами на борту получила пробоину от столкновения с затопленным судном у берегов Крыма

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Shutterstock

Яхта с пассажирами на борту получила пробоину от столкновения с затопленным судном у берегов Крыма, сообщает РИА Новости.

В район бедствия был направлен сторожевой корабль «Коршун». Пограничники откачали воду с терпящего бедствие судна, сейчас его буксируют в порт «Кавказ».

Ранее сухогруз «Омский 205», выполнявший доставки груза в Черном море, получил пробоину в корпусе в результате мощного удара морской волны.

Он уточнил, что пробоина появилась в районе машинного отделения сухогруза. Судно перевозило полевой шпат из Турции общим весом 3300 тонн.

Сигнал бедствия был подан в 19:10 мск в воскресенье, 27 марта. На борту — 12 человек экипажа, все они — граждане России.

Спасательную операцию осуществляет катер-буксир. Сухогруз «Омский 205» тянут в керченский морской порт, подавая электропитание, чтобы откачивать воду насосами — по данным Росморречфлота, идет бесперебойная борьба за живучесть сухогруза.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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