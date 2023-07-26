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В Индии чиновник съел часть взятки во время задержания

В Индии чиновник попытался съесть взятку на глазах у полиции

Чиновник из Индии съел часть взятки, когда полицейские пришли его арестовывать. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в деревне Бархеда. Местный житель пожаловался правоохранителям на чиновника Гаджендру Сингха. По словам мужчины, ответственный за сбор налогов с землевладельцев политический деятель требовал у него взятку. Полицейские решили проследить за чиновником.

Пожаловавшийся на чиновника местный житель согласился передать требуемую сумму. Когда он отдал деньги представителю власти, в кабинет вошли сотрудники полиции. Мужчина стал жевать купюры и смог проглотить часть из них.

После случившегося чиновника доставили в больницу. Затем его арестовали по обвинению во взяточничестве. Правоохранители возбудили дело в отношении госслужащего. На данный момент проводится расследование.

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