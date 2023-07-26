Фальков рассказал о значении курорта «Манжерок» в развитии системы высшего образования

Такие масштабные проекты, как курорт Сбера «Манжерок», влияют не только на развитие туризма, но и системы высшего образования, заявил журналистам глава Минобрнауки Валерий Фальков после состоявшегося в «Манжероке» совещания по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

Глава ведомства подчеркнул, что благодаря таким курортам, как развиваемый Сбером «Манжерок», в туристической отрасли происходят изменения, она начинает ориентироваться на «самые лучшие мировые стандарты».

В результате, по его словам, образуется большой дефицит кадров — до 2030 года требуется дополнительно больше 400 тыс. человек, из них примерно 30% кадры с высшем образованием.

«С другой стороны, нужно перестраивать само образование в университетах, исходя из запросов отрасли и совместно с отраслью», — добавил министр, подчеркнув, что отрасль «и по форматам образования, и прочим технологиям обучения развивается гораздо динамичнее, чем университеты», поскольку, попав на работу в туристическую отрасль, специалист непрерывно учится.

Фальков также отметил, что для получения необходимого для работы в туротрасли образования достаточно получить «небольшое фундаментальное или теоретическое ядро», а остальные знания придут благодаря постоянной практике и работе на месте.

Ранее сообщалось, что глава Минэка Максим Решетников назвал курорт «Манжерок» примером комплексного подхода к развитию территории.