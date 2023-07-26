Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фальков рассказал о значении курорта «Манжерок» в развитии системы высшего образования

Фальков: развитие курорта «Манжерок» влияет на туротрасль и систему подготовки кадров

close
100%
Пресс-служба курорта «Манжерок»

Такие масштабные проекты, как курорт Сбера «Манжерок», влияют не только на развитие туризма, но и системы высшего образования, заявил журналистам глава Минобрнауки Валерий Фальков после состоявшегося в «Манжероке» совещания по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

Глава ведомства подчеркнул, что благодаря таким курортам, как развиваемый Сбером «Манжерок», в туристической отрасли происходят изменения, она начинает ориентироваться на «самые лучшие мировые стандарты».

В результате, по его словам, образуется большой дефицит кадров — до 2030 года требуется дополнительно больше 400 тыс. человек, из них примерно 30% кадры с высшем образованием.

«С другой стороны, нужно перестраивать само образование в университетах, исходя из запросов отрасли и совместно с отраслью», — добавил министр, подчеркнув, что отрасль «и по форматам образования, и прочим технологиям обучения развивается гораздо динамичнее, чем университеты», поскольку, попав на работу в туристическую отрасль, специалист непрерывно учится.

Фальков также отметил, что для получения необходимого для работы в туротрасли образования достаточно получить «небольшое фундаментальное или теоретическое ядро», а остальные знания придут благодаря постоянной практике и работе на месте.

Ранее сообщалось, что глава Минэка Максим Решетников назвал курорт «Манжерок» примером комплексного подхода к развитию территории.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях