В Москве затопило ТЦ, фитнес-центр и станцию метро

Сильный ливень в Москве вызвал серьезные потопы, кадры последствий стихии публикует Tsargrad.tv.

По информации издания, в пределах МКАД выпало до 25 мм осадков. Больше всего досталось проспекту Вернадского — там выпали все 25 мм.

Дождь вызвал подтопления в фитнес-клубе «Практика», торговых центрах «Вегас Кунцево» и «Румер», сообщает издание.

По данным горосдких Telegram-каналов, из-за сильного ливня затопило станцию метро «Народное ополчение», сейчас она работает штатно.

В аэропортах задерживают и отменяют рейсы. Дожди также идут и в Подмосковье.

Синоптики Гидрометцентра России ранее предупреждали, что в Москве на протяжении всей недели ожидаются дожди.

26 июля в столице обещали ливни, грозу и град.

18 июля очередной сильный дождь залил наполовину около десятки припаркованных во дворе машин на Петровском бульваре и улицы в районах ВДНХ и Ботанического сада, Тверской улицы, Патриарших прудов и Арбата. Частично подтопило станцию метро «Парк культуры».

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.