Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве затопило ТЦ, фитнес-центр и станцию метро

Сильный ливень в Москве затопил фитнес-центр «Практика» и ТЦ «Вегас» и «Румер»

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Сильный ливень в Москве вызвал серьезные потопы, кадры последствий стихии публикует Tsargrad.tv.

По информации издания, в пределах МКАД выпало до 25 мм осадков. Больше всего досталось проспекту Вернадского — там выпали все 25 мм.

Дождь вызвал подтопления в фитнес-клубе «Практика», торговых центрах «Вегас Кунцево» и «Румер», сообщает издание.

По данным горосдких Telegram-каналов, из-за сильного ливня затопило станцию метро «Народное ополчение», сейчас она работает штатно.

В аэропортах задерживают и отменяют рейсы. Дожди также идут и в Подмосковье.

Синоптики Гидрометцентра России ранее предупреждали, что в Москве на протяжении всей недели ожидаются дожди.

26 июля в столице обещали ливни, грозу и град.

18 июля очередной сильный дождь залил наполовину около десятки припаркованных во дворе машин на Петровском бульваре и улицы в районах ВДНХ и Ботанического сада, Тверской улицы, Патриарших прудов и Арбата. Частично подтопило станцию метро «Парк культуры».

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях