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Метеоролог рассказала, в каких регионах России похолодает к выходным

Метеоролог Макарова заявила о более прохладных выходных на юге России и в других регионах

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила RT, что в некоторых регионах России ожидается температура ниже нормы к выходным.

Она отметила, что температура ниже нормы в ближайшие дни ожидается в Смоленской области и западных районах Центрального Черноземья, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области, а также в Крыму. При этом метеоролог указала, что речь идет максимум о нескольких градусах

Постепенно будет распространяться этот холодный воздух южнее, и выходные более прохладные будут и на нашем юге: то есть не только в Крыму, но в Ростовской области, все южные округа. Температура будет ниже нормы на 1—3 градуса. То есть такая свежая погода», — сказала эксперт.

В Якутии и в Магаданской области, по словам Макаровой, температура в выходные дни может оказаться ниже на 8 градусов.

До этого метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что 27 июля в Москве ожидается жара, но после этого погода в столице испортится.

Ранее россиян предупредили о сильной жаре.

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