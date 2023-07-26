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Склад винзавода загорелся в Краснодарском крае

МЧС: в Краснодарском крае загорелся склад винзавода, открытое горение ликвидировано

В Краснодарском крае возник крупный пожар на складе винзавода, он локализован на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«Горит склад винзавода в Темрюкском районе. Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Площадь тушения составляет 900 кв. м», — сообщили в министерстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. В МЧС отметили, что в тушении пожара задействованы 65 человек и 17 единиц техники.

Позже в ведомстве сообщили, что открытое горение ликвидировано.

25 июля пожар произошел под уличным стулом на северо-западе Москвы.

Ранее сообщалось, что на станции Подсолнечная в Московской области загорелась электричка. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что пожар произошел на крыше электропоезда в городском округе Солнечногорск на ж/д станции Подсолнечная. Примерно через полчаса пожар удалось ликвидировать.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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