Склад винзавода загорелся в Краснодарском крае

В Краснодарском крае возник крупный пожар на складе винзавода, он локализован на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«Горит склад винзавода в Темрюкском районе. Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Площадь тушения составляет 900 кв. м», — сообщили в министерстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. В МЧС отметили, что в тушении пожара задействованы 65 человек и 17 единиц техники.

Позже в ведомстве сообщили, что открытое горение ликвидировано.

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Ранее сообщалось, что на станции Подсолнечная в Московской области загорелась электричка. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что пожар произошел на крыше электропоезда в городском округе Солнечногорск на ж/д станции Подсолнечная. Примерно через полчаса пожар удалось ликвидировать.

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