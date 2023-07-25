В Киеве суд отправил под стражу бывшего военкома Одессы

Печерский суд Киева отправил под стражу бывшего одесского военного комиссара Евгения Борисова, которого ранее обвинили в нелегальном обогащении на 188 млн гривен (462 млн рублей) и в умышленном уклонении от несения службы. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Суд <...> отправил под стражу <...> Борисова на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен», — указывается в материале.

Согласно информации издания, бывший военный просил оставить его на свободе в связи с заболеванием. Гособвинение, в свою очередь, запрашивало для него пребывание под стражей без возможности внесения денежного залога.

Накануне в Киеве задержали Евгения Борисова. Днем ранее мужчину объявили в розыск. За вменяемые преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным Klymenko Time, с февраля 2022 года мать Борисова стала владелицей дома в Испании стоимостью более €4 млн, приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн гривен (7,3 млн рублей). Помимо этого, женщина купила автомобили Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Супруга Борисова приобрела офисное помещение в Испании стоимостью €737 тыс.

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