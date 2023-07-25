Пенсионер с топором напал на председателя ТСЖ во Владивостоке

В Ленинском районе Владивостока жители дома по улице Карла Либкнехта опасаются за свою жизнь из-за действий агрессивного соседа, который устроил погром в подъезде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Владивостока и Приморье».

По словам местных жителей, сосед вооружился топором, крушил видеокамеры и почтовые ящики, угрожая председателю ТСЖ. Действия пожилого мужчины попали на видео, на кадрах ролика пенсионер с топором угрожает мужчине с тростью, очевидцы рассказали, что он грозился ударить представителя ТСЖ.

Это уже не первое нападение дебошира, он уничтожал общедомовое имущество и пугал соседей и раньше. Жильцы дома заявляют, что полиция бездействует, а злоумышленник не боится, что его накажут.

Ранее дебошир из Тулы напал на полицейских с ломом и топором.