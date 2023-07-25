В Кремле оценили принятые в Петербурге меры в преддверии саммита Россия-Африка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал меры, введенные в Санкт-Петербурге в преддверии саммита Россия – Африка.

В частности, представитель Кремля высказался о решении губернатора северной столицы Александра Беглова перевести горожан на дистанционную форму работы в дни мероприятия.

«Мы с понимаем относимся, это начинание губернатора поддерживает и организационный комитет форума. В городе будет большое количество глав государств, представителей — это трафик, неудобства для горожан. Петербург славится гостеприимностью и, чтобы горожанам минимизировать неудобства, такая рекомендация была озвучена», — сказал представитель Кремля.

18 июля губернатор Александр Беглов подписал постановление «О мерах по обеспечению проведения в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка и экономического гуманитарного форума Россия – Африка».

В качестве меры предосторожности и в целях снижения транспортной нагрузки на главных магистралях губернатор порекомендовал руководителям предприятий и организаций города перевести работников на дистанционный режим работы с 26 по 28 июля.

Саммит Россия-Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

Ранее в МИД оценили попытки Запада «прогнуть» лидеров стран Африки.