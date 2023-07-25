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В России предложили считать преступлением подделку молочной продукции и алкоголя

Депутат Кашин призвал ввести уголовную ответственность за подделку продуктов питания

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В Госдуме хотят предусмотреть ответственность в Уголовном кодексе за фальсификацию пищевых продуктов в процессе их производства или реализации. Данная инициатива содержится в проекте постановления, который подготовили после «правительственного часа» с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом, передает «Парламентская газета».

Недобросовестные производители могут заменять качественные ингредиенты на более дешевые, чтобы снизить себестоимость продукта. Чаще всего это происходит с молочной продукцией, мясом, алкоголем, медом и другими продуктами. Однако штрафа в размере 300 тыс. рублей за подделку, например, молочных продуктов, которые действуют сейчас, производителей не останавливают, отметил Данкверт.

«Мы видим, сколько отравлений, некоторые привели к летальному исходу. Вспомним печально известный напиток «Мистер Сидр», от которого погибли 36 человек. Большие вопросы к молочной продукции. Часто она не соответствует никаким ГОСТам и ТУ. Производители используют для производства своих товаров более дешевую основу, а это может быть опасно для здоровья. Поэтому мы считаем, что необходимо ввести за фальсификат продуктов питания уголовную ответственность», — сказал изданию председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

По его словам, если поправки в Уголовный кодекс внесут, для наказания недобросовестных производителей не будут ждать случаев с отравлением. Ответственность по уголовной статье может наступить уже тогда, когда проверка выявит грубые нарушения, которые могут повлиять на здоровье человека или привести к летальному исходу. Кашин добавил, что соответствующий законопроект планируют подготовить к осенней сессии.

В конце апреля Роскачество провело исследование по проверке российского коньяка эконом-класса и обнаружило нарушения в половине исследованной продукции.

Ранее руководитель лаборатории молекулярной генетики ФНЦ пищевых систем им. Горбатова Михаил Минаев рассказал, как фальсифицируют мясную продукцию.

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