«Диалог» представил рейтинг работы ФОИВ в интернете

Минцифры, Росмолодежь и ФАС России возглавили рейтинг федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) по работе в интернете за I-II кварталы 2023 года, составленный АНО «Диалог» и являющийся уже пятым по счету.

Эти ведомства набрали 89,4, 89,1 и 87,7 баллов соответственно, причем победитель рейтинга Минцифры за полгода поднялось на верх с 15-го места по итогам предыдущей оценки, а суммарная аудитория пабликов ведомства составила 5,5 млн пользователей в Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках.

Лидерство Минцифры в рейтинге ФОИВ стало результатом цифровой открытости ведомства и прозрачного взаимодействия с различными целевыми аудиториями, отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Полетаева.

«Главное, что привлекает подписчиков в соцсетях Минцифры – открытость и простота. Они пишут простым языком о сложных вещах, и их стиль понятен не только айтишникам, но и всем остальным. А самое важное – это качественная работа с обратной связью: в аккаунтах ведомства специалисты Минцифры отвечают на комментарии, вникая в проблемы сообщества и решая их максимально оперативно», — сказала она.

Немаловажную роль в итоговой оценке ведомств сыграло наличие тематических спецпроектов. Так, занявшая второе место в рейтинге Росмолодежь с суммарной аудиторией подписчиков своей экосистемы пабликов в 2,8 млн человек использует в своей работе новые креативные форматы, среди которых видеопроект «Рома – Дома», в котором сотрудник федерального агентства в легкой и ироничной манере рассказывает о знаковых проектах и мероприятиях для молодежи.

Коллаборации на просторах официальных страниц ведомств тоже стали предметом оценки в рейтинге АНО «Диалог». Одна из таких коллабораций – это партнерский проект ФАС России (3 место в рейтинге) с порталом поддержки МСП «Мой бизнес», благодаря которому граждане и бизнес-сообщество получают актуальные ответы на вопросы о механизме работы Закона о рекламе. Более 100 реальных вопросов из комментариев в соцсетях стали основой для серии тематических подкастов.