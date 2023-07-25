Пластический хирург Хайдаров раскрыл детали работы со звездными клиентами

Пластический хирург Тимур Хайдаров на фоне скандала с певицей Славой, недовольной неудачной пластикой груди, рассказал в интервью kp.ru подробности своей работы с ней и другими звездными клиентами.

Певица Слава ранее выложила в соцсетях фото груди после операции, сделанной Хайдаровым. Она пыталась отговорить хирурга от проведения подобных операций, так как после пластики у нее остались большие шрамы, а также убедить потенциальных клиентов не делать грудь у этого врача.

Хайдаров рассказал, что, скорее всего, Слава попала под влияние «некоторых людей», отчего и раздула скандал.

Он подчеркнул, что всегда предупреждает своих клиентов о том, что выздоровление зависит не только от работы врача, но и от состояния здоровья пациента, возраста, образа жизни и другого.

«Сделать пластику — не на маникюр сходить», — отметил Хайдаров.

Хирург также рассказал, что у него делала операции певица Любовь Успенская, она же и открыто призналась о том, у кого делала пластику. Также Хайдаров поработал и с певицей Ириной Дубцовой: он убрал ей импланты и вернул первозданный бюст.

Блогеру Давиду Манукяну (Даве) Хайдаров помог обрести красивый пресс. По его словам, у него хорошая атлетическая фигура, но пришлось устранять последствия некачественной работы косметолога.

В числе звездных клиентов пластического хирурга также продюсер Яна Рудковская, певец Филипп Киркоров и др.

Ранее Дава рассказал, как провел ночь с Натальей Рудовой.