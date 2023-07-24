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Пенсионера задержали за мастурбацию на глазах у внучки и надругательство над ней

«КП»: под Пермью мужчина был пойман с поличным во время надругательства над своей внучкой

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Depositphotos

В Кунгуре задержали мужчину, который занимался мастурбацией на глазах у своей внучки. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на комментарий СУ СК России по Пермскому краю и заявления местных жителей.

Инцидент произошел вечером 20 июля в микрорайоне Нагорный. В полицию обратилась случайная прохожая, которая заметила, что на территории садовых участков в одном из заброшенных домов в компании взрослого мужчины находится девочка 6-7 лет. Выяснилось, что перед этим ребенок пропал, и его родственники были заняты поисками.

Когда по указанному адресу прибыли полицейские, то увидели, что злоумышленник гладит интимные места потерпевшей и мастурбирует. Правоохранители задержали пожилого мужчину, который оказался дедушкой девочки. Ее, как уточняется, передали родителям.

«Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются все обстоятельства случившегося и продолжается сбор доказательства преступления», — сообщили в краевом следственном комитете.

По данным aif.ru, подозреваемый находится под стражей. В его отношении возбуждено уголовное дело о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Ранее в Подмосковье пенсионера заподозрили в надругательстве над 10-летней девочкой.

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