Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иностранцам изменят правила проживания в РФ

Иностранцам с аккаунтом на «Госуслугах» упростили порядок миграционного учета в РФ

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

В октябре 2023 года в России вступит в силу закон, упрощающий постановку на учет прибывших в страну иностранцев, сообщает «Парламентская газета».

Закон расширяет перечень случаев, когда иностранец может самостоятельно подать в МВД уведомление о прибытии в страну. Такое право появляется у тех, у кого есть аккаунты на «Госуслугах», у тех, кто прибывает по визе и проживает по адресу, указанному в ходатайстве о выдаче приглашения на въезд, а также те, кто заключают с принимающей стороной договор найма жилья, уточняет издание со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

В МВД также очертили перечень документов, который потребуется для постановки на учет по новым правилам. Иностранцы должны будут приложить к электронному уведомлению о прибытии удостоверение личности, в том числе на его не достигших 18-летия детей, копии документов, подтверждающих право принимающей стороны на жилье, копии миграционных карт и копии документов о родственных отношениях, с переводом на русский язык.

Как заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, упрощать процедуру миграционного учета целесообразно для того, чтобы законопослушные иностранцы могли проще легализоваться в РФ. Он также подчеркнул, что важно не впадать в крайности, ведь вопросы контроля миграционных потоков всегда значимы в вопросе нацбезопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, служащие по контракту в период проведения спецоперации, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях