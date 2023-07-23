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Умер один из первых исполнителей песни «День Победы»

На 85-м году жизни умер один из первых исполнителей песни «День Победы» Лабковский

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Ансамбль Александрова Минобороны России/VK

Ансамбль Александрова Минобороны России сообщил в соцсети «ВКонтакте» о смерти на 85-м году жизни народного артиста РСФСР, одного из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуарда Лабковского.

«Вчера, 22 июля, на 85-м году жизни ушел из жизни народный артист России Эдуард Максович Лабковский, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова и Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, первый исполнитель песни «День Победы», — сказано в сообщении.

Лабковский родился 24 июля 1938 года в Казахстане. Он был солистом в Оперной студии при Московской государственной консерватории им. Чайковского, работал в оркестре «Советская песня». В 1972 году Лабковский стал солистом хора Краснознаменного ансамбля песни и пляски им. Александрова, а также давал сольные концерты в Москве и СССР. Кроме того, в 1978 году певцу присвоили звание Заслуженный артист РСФСР. В 1988 году он был удостоен звания Народного артиста РСФСР.

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