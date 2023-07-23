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В Дагестане отправили под домашний арест косметолога после смерти пациентки на дому

Суд отправил под домашний арест подозреваемую в смерти пациентки косметолога из Махачкалы

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«СУ СК России по Республике Дагестан»' class="item-image" >
Телеграм-канал «СУ СК России по Республике Дагестан»

В Дагестане суд отправил под домашний арест косметолога из Махачкалы после того, как на приеме у нее дома умерла пациентка. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по Республике Дагестан.

Жительница Махачкалы подозревается в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека. Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как установило следствие, вечером 19 июля подозреваемая в своей квартире в Махачкале без лицензии на осуществление медицинской деятельности перед проведением косметологической процедуры ввела своей знакомой в качестве обезболивающего средства препарат, от которого 22-летняя девушка скончалась на месте.

О смерти 22-летней девушки стало известно 20 июля. Мукминат Шабасовой стало плохо накануне вечером после того, как ей ввели обезболивающий препарат. Девушка умерла до приезда скорой помощи. На допросе обвиняемая рассказала, что перед введением препарата спрашивала у Мукминат про возможную аллергию. Та ответила, что неоднократно обезболивала кожу у косметологов лидокаином.

Ранее студентка из Москвы запила антидепрессанты энергетиком и попала в больницу в день экзамена.

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