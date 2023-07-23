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В Москве ожидаются дождь, гроза и усиление ветра в ближайшие часы

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра до 15 метров в секунду в ближайшие часы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве в ближайшие часы ожидаются дождь, гроза и возможное усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Предупреждение также опубликовало ГУ МЧС Москвы.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 м/с», — предупредили там.

В службе также попросили жителей и гостей столицы быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее сообщалось, что в Москве 23 июля ожидается облачная погода, кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха в этот день прогреется до +21℃.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Москве до конца июля сохранится временами дождливая погода, а температура воздуха в эти дни не будет превышать +20...+25°C. По его словам, в июле нет надежд на жаркую погоду.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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