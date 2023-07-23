Разрушен одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор

Крупнейший православный храм Одессы Спасо-Преображенский кафедральный собор пострадал во время взрывов в ночь на 23 июля. Об этом сообщил Telegram-канал городского совета Одессы.

Горсовет также опубликовал фотографии разрушений.

По предварительной информации, пострадали православные святыни, из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери. На месте работают спасатели и городские службы.

В ночь на 23 июля украинские СМИ и местные жители писали о взрывах в Одессе. Сообщалось, что взрывы было слышно в районе городского порта и в Киевском районе Одессы. До этого в городе была объявлена воздушная тревога.

21 июля глава областной военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что после взрыва в регионе был поврежден «важный» объект инфраструктуры.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.