Украинская беженка потребовала убрать символику СССР из метро Праги

Украинская беженка возмутилась, увидев русскоязычные надписи и советскую символику на станции «Андел» в метро Праги. Как пишет газета Lidovky, гражданка Украины призвала местные власти убрать их.

По словам женщины, она была в шоке, когда «прочитала на русском языке в метро о дружбе между Москвой и Прагой».

«Я не понимаю, ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», — заявила украинка.

На пражском транспортном предприятии указали, что флаг СССР, серп и молот и надписи являются частью интерьера станции, отражая историю метро, города и всей республики. Подобным образом также ответили в мэрии.

22 июля сообщалось, что девять памятников советским солдатам были демонтированы за сутки во Львовской области на западе Украины.

20 июля в Киеве начались работы по демонтажу герба СССР со статуи «Родина-мать».

В 2015 году украинские власти приняли закон о декоммунизации, согласно которому в стране начали переименование улиц и демонтаж памятников, связанных с советской историей и Россией.

Ранее Мединский назвал политику Польши возвращением в Средневековье из-за сноса памятников СССР.