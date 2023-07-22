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В Росгвардии рассказали о ходе штурма коттеджа в элитном подмосковном поселке

Росгвардия подтвердила, что никто не пострадал при штурме в коттеджном поселке в Истре

В Росгвардии сообщили, что в ходе штурма дома в подмосковном поселке «Шервуд», в котором забаррикадировался неизвестный мужчина с оружием, никто не пострадал.

«В результате слаженных и профессиональных действий потерь среди личного состава не допущено», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В настоящее время здание обследуют саперы ОМОН «Русич» подмосковного Главного управления Росгвардии, затем к работе приступит следственно-оперативная группа, сообщили в силовом ведомстве.

В МВД подтвердили, что мужчина, который проник в коттеджный поселок в Истринском районе, был нейтрализован. В ведомстве рассказали, что мужчина был вооружен, игнорировал призывы сдаться и стрелял. В ходе задержания силовики применили табельное оружие и спецсредства.

До этого глава городского округа Татьяна Витушева отмечала, что мужчина психически нездоров.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.

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