В Росгвардии рассказали о ходе штурма коттеджа в элитном подмосковном поселке

В Росгвардии сообщили, что в ходе штурма дома в подмосковном поселке «Шервуд», в котором забаррикадировался неизвестный мужчина с оружием, никто не пострадал.
«В результате слаженных и профессиональных действий потерь среди личного состава не допущено», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В настоящее время здание обследуют саперы ОМОН «Русич» подмосковного Главного управления Росгвардии, затем к работе приступит следственно-оперативная группа, сообщили в силовом ведомстве.
В МВД подтвердили, что мужчина, который проник в коттеджный поселок в Истринском районе, был нейтрализован. В ведомстве рассказали, что мужчина был вооружен, игнорировал призывы сдаться и стрелял. В ходе задержания силовики применили табельное оружие и спецсредства.
До этого глава городского округа Татьяна Витушева отмечала, что мужчина психически нездоров.
Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.