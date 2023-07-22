Появились подробности гибели военкора Журавлева

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданского автомобиля, следовавшего от города Васильевка в Запорожской области к населенному пункту Владимировка.

«Молодой талантливый парень не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам», — написал он.

Балицкий выразил глубокие соболезнования родным Журавлева.

Кроме того, врио Запорожской области заявил, что в результате обстрела ранения разной степени тяжести получил еще один военкор агентства — Константин Михальчевский. Сейчас корреспондент находится в больнице.

«Ему оказывается вся возможная медицинская помощь», — добавил Балицкий.

Также сообщалось, что Ростислава Журавлева похоронят на малой родине — в Екатеринбурге. Так решила мать погибшего военного корреспондента.

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