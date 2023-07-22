В захваченном в Истре доме мог проживать экс-президент Украины Янукович

В частном доме в коттеджном поселке «Шервуд» в Московской области, по рассказам местных жителей, раньше проживал бывший президент Украины Виктор Янукович. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В настоящий момент неизвестно, в какие именно годы в этом доме мог проживать экс-лидер украинского государства.

«Согласно последним данным, коттедж принадлежит москвичке Ларисе В», — говорится в публикации.

Как уточнили в Следственном комитете РФ, утром 22 июля неизвестный проник в частный дом в коттеджном поселке «Шервуд» возле подмосковной Истры. Прибывший на место участковый сотрудник полиции «потребовал прекратить противоправные действия, однако мужчина высказал в его адрес угрозы применения насилия и продемонстрировал оружие».

После этого мужчина забаррикадировался и стал стрелять из окон дома в строну сотрудников полиции. Известно, что СК завел уголовное дело.

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